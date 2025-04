VIDEO | Pesapalli profiliigas sai näha haruldast eksimuste jada

Viimases voorus oli seis viigis, kui San Francisco lööja Heliot Ramos sai pallile pihta, aga sooritus pigem ebaõnnestus, sest Texase viskaja Luke Jackson noppis selle kohe üles.

Paraku ebaõnnestus 33-aastase Jacksoni vise esimeses pesas olnud Jake Burgerile ja Ramos, kes loogika kohaselt ei pidanuks isegi esimesse pessa jõudma, jooksis rahulikult teise pesani ja sai hakata ka kolmanda poole liikuma.

Seejärel sooritas Burger vildaka viske kolmanda pesa valvaja suunas, kes ei saanud samuti palli kätte, mispeale tegi Ramos ootamatult lihtsa kodujooksu ja tõi San Franciscole 3:2 võidu.

Sellisel tasemel on ka üks selline eksimus pigem haruldane ja kaks ebatäpset viset järjest seda enam ning kommentaatorid võrdlesid MLB kohtumist lasteliiga mänguga.

San Francisco Giants on oma konverentsis (National League) üks neljas meeskonnast, kelle võiduprotsent ületab 60 piiri, viimasel kolm kohtumist kaotanud Texas on American League'is napilt 50 protsendi peal.

Võiduprotsendilt on hetkel parim seis New York Metsil, kes on võitnud sel hooajal 20 ja kaotanud üheksa kohtumist.