Kaldvee ja Lill pidid MM-il vastu võtma teise kaotuse

Eestlased jäid Austraalia paari Tahli Gill - Dean Hewitt vastu kohe 0:2 kaotusseisu ning neljandas voorus kasutasid vastased taas ära viimase kivi eelise, millega käristasid vahe 1:5-le.

Viiendas voorus kasutasid Kaldvee ja Lill nn power play'd ja vähendasid sellega vahe kahele punktile, aga järgmises voorus tehti sama neile ning vahe suurenes taas neljale punktile (3:7). Eestlased said punktilisa seitsmendas voorus, kuid rohkem mitte ning Austraalia paar teenis lõpuks 7:4 võidu.

Austraalia paaril on nüüd neli võitu ja üks kaotus, sama palju võite ja kaotusi on ka Norral ja USA-l. Kaldvee ja Lille kontol on kolm võitu ja kaks kaotust.

Südaööl tulevad eestlased jääle kuuendat korda, kui minnakse vastamisi jaapanlaste Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanidaga. Sarnaselt Kaldveele ja Lillele on ka Jaapani paaril kolm võitu ja kaks kaotust.

Enne esimest mängu:

Kanadas jätkuval turniiril on Eesti paaril Marie Kaldvee - Harri Lill B-grupis kirjas kolm võitu ja üks kaotus. Eesti võitis Uus-Meremaad 8:4, Türgit 9:2 ja Hispaaniat 6:5, kuid kaotas esmaspäeval Šveitsile 4:6.

Austraalial (Tahli Gill - Dean Hewitt) on nelja mänguvooru järel täpselt sama bilanss: võideti Šveitsi 7:3, USA-d 10:7 ja Türgit 10:2, aga esmaspäeval tuli tunnistada Jaapani 7:4 paremust.

Gill ja Hewitt hoiavad maailma edetabelis Kaldvee ja Lille järel teist kohta. Eesti ja Austraalia on viimase kahe aasta jooksul omavahel mänginud erinevatel MK-etappidel seitse korda ning Kaldvee ja Lill on võitnud neljal korral ja kaotanud kolmel korral.

Gill on osalenud maailmameistrivõistlustel kuus ja Hewitt kaheksa korda, 2022. aastal Pekingis sai neist ka esimene Austraalia kurlinguvõistkond olümpiamängudel.

Ka Jaapan võitis esimesest neljast mängust kolm: Hispaania alistati 9:1, siis kaotati Norrale 5:8, aga võideti Tšehhit 7:6 ja Austraaliat 7:4. Kui Kaldvee - Lill võitsid MM-ilt hõbeda mullu, siis Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanida tulid samaga toime tunamullu.