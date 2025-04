Vahtra alustas velotuuri Türgis 13. kohaga

Suures grupifinišis järgnesid Dehairsile itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team) ja kaasmaalane Jules Hesters (Team Flanders – Baloise). Teisel etapil sõidetakse 167,4 kilomeetrit marsruudil Kemer – Kalkan.

Inglismaal peetud ühepäevasõidul Rutlan-Melton CiCLE Classic (UCI 1.2; 177 km) teenis Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team; +3.18) 18. koha. Soolovõidu pälvis kodupubliku rõõmuks Ben Granger (mg. K Vis Costruzioni e Ambiente; 4:17.44).

Eestlase sõnul oli võistluse algus üsna närviline, kuna kruusalõigud olid väga kehvas seisus ja kõik tahtsid ees olla. "Mul õnnestus see hästi, kuid tagasi vaadates pidin selleks vist liiga palju energiat kulutama ja tuule käes olema," mõtiskles Ragilo sõidu järel. "Tegelikult tulemusega ei saa väga rahul olla, sest meil oli suures jooksikute grupis ainult üks mees sees ja jäime tema peale liialt lootma."

"Kuna raadiosidet polnud, siis saime liiga hilja teada, et ta on eest maha jäänud," jätkas Ragilo. "Suutsime küll väikselt peagrupilt koos kahe tiimikaaslase ja veel mõne mehega eest sõita, aga vahe oli selleks hetkeks juba ligi kolm minutit. Ühel hetkel saime isegi pooleteise minuti peale, aga siis jõud rauges ja teistelt me abi väga ei saanud. Ausalt öeldes ei oodanud, et see trass tõusude poolest nii raske on ning jaotasin jõudu võib-olla veidi valesti. Õnneks läheb vorm aina paremaks ja loodan lähiajal ka täitsa võidu peale sõita."

Prantsusmaal jätkunud 59. Bretagne velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (212 km) pälvisid kaksikvõidu prantslased Eliott Boulet (Equipe continentale Groupama-FDJ; 4:40.44) ja Ronan Auge (CIC – U – Nantes). Kolmas oli itaallane Matteo Milan (Lidl – Trek Future Racing). Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23; +1.58) lõpetas 119. positsioonil. Üldarvestuses jätkab eestlane 96. kohal, jäädes liidrile, Auge'le alla kolme minuti ja nelja sekundiga. Velotuuri neljandal etapil on kavas 204,6 kilomeetrit.

Itaalias peeti juunioride ühepäevasõit Trofeo Emozione (UCI 1.1; 137,1), kus Riko Tammepuu (U19 Academy Region Sud powered by Giant) finišeeris peagrupis 46. kohal. Kolm paremat olid itaallased Alessio Magagnotti (Autozal – Contri; 3:07.53), Brandon Fedrizzi (Petucci Assali Stefen Marko) ja Nicola Padovan (Gottardo Giochi Caneva).