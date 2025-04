Mõttus sai Rootsis kaks sõiduvõitu ja üldarvestuses teise koha

Lühikeses eraldistardist sõidus võidutses Mõttus ajaga kolm minutit ja 31 sekundit. Teise ja kolmanda koha said rootslannad Elin Karlsson (+0.07) ja Tilda Hylen (+0.09). "Sellest sõidust ei osanud midagi oodata. Varem on eraldistart toimunud pikal tõusul, kuid eelmisest aastast võeti muudatus sisse ja sõit toimus hoopis lühikesel ringil," rääkis Mõttus võistluse järel. "Lisaks tõusudele koosnes see ka tehnilistest laskumistest. Sõidu ajal ei olnud enesetunne hea ja enda arust ei liikunud eriti tõusul, aga ju siis oli kõigil sama tunne ja sain endale üllatuseks kohe liidrisärgi selga."

Eliitmeeste klassis sõitnud Matthias Mõttus sai ajaga 5.42 kirja 30. koha. Herlen Kajo oli meesjuunioride konkurentsis 24. ajaga 3.07 ja Marten Konga 35. ajaga 3.21. Naisjuunioride seas olid Loore Lemloch ja Mairit Kaarjärv vastavalt 10. ja 11 aegadega 3.52 ja 3.54. Marta Mõttus teenis aga 15-16-aastaste neidude seas 24. tulemuse ajaga 5.53 ja Egert Tammeleht sama vanade noormeeste seas 34. tulemuse ajaga 3.18.

Teise etapina oli kavas olümpiakross. Eliitnaiste seas võidutses rootslane Tove Dandenell ajaga 1:26.43. Kaasmaalane Emma Belforth sai teise koha (+3.53) ja Mõttus kolmanda (+5.39). "Teine päev möödus seiklusrohkelt," jätkas Mõttus. "Kohe esimese ringi esimeses pooles lõi tagarehv kivisel laskumisel läbi. Kahjuks oli löök nii tugev, et rehv sai viga ja hakkas õhku välja ajama. Kuna tehnilise alani oli veel minna, siis pidin kaks pikemat tõusu ja laskumise sõitma tühjeneva rehviga."

Viiendale positsioonile vajunud Mõttus võitles jooksu vahetamise järel edasi käiguvahetajaga. "Üritasin järgmise ringi ajal jooksvalt käigud paika timmida ja õnneks sain asja korda," lisas Mõttus. "Alates kolmandast ringist sain hakata oma sõitu tegema. Neljandaks ringiks olin tõusnud kolmandale kohale, kuid esimene koht oli kaugel ja algselt tundus ka, et teinegi olevat liiga kaugel, ent järsku hakkas vahe temaga kiirelt vähenema. Sõit lõppes siiski enne ära, kui ta kätte sain."

Matthias Mõttus teenis eliitmeeste klassis 21. koha. Herlen Kajo ja Marten Konga jätkasid meesjuunioride seas vastavalt 17. ja 32. kohaga ning Mairit Kaarjärv ja Loore Lemloch sama vanade neidude seas 11. ja 12. kohaga. Egert Tammeleht lõpetas 15-16-aastaste noormeeste klassis 34. ja Marta Mõttus sama vanade tüdrukute klassis 20. kohal.

Viimasel päeval oli kavas lühirajasõit, kus Mõttus võidutses ajaga 16.40. Tema järel lõpetasid rootslased Tove Dandenell (+0.23) ja Elin Karlsson (+0.31). "Viimasele etapile minnes oli mul ainult üks eesmärk – kohe algusest panna tempo peale ja anda endale võimalus võidelda tuuri teise koha eest. Stardis aga selgus, et eilne teine ja tuuri arvestuses samuti teine koht ei tulnudki viimasesse starti, mis tõstis mu automaatselt koha võrra ette," ütles Mõttus.

"Kuna esikoht oli juba kaugel ning järgmise kohga oli mul ka turvaline vahe, siis mõtlesin, et vaatan, kuidas sõit kulgema hakkab. Läks hoopis nii, et sain ühe naisega nobedamalt stardist minema ning esimese tõusu otsas olime teistega juba vahe sisse sõitnud," jätkas Mõttus. "Kuna nägin, et teine hakkas ka vaikselt maha jääma, siis polnud muud teha, kui algusest lõpuni üksi kannatada. Seekord läks õnneks ja tuli järjekordne etapivõit."

Mathias Mõttus sai eliitmeeste seas 16. koha, Herlen Kajo ja Marten Konga lõpetasid meesjuunioride sõidu vastavalt 12. ja 30. kohaga, Loore Lemloch ja Mairit Kaarjärv olid naisjuunioride seas vastavalt 10. ja 12. Vanuseklassis 15-16-aastased poisid sai Egert Tammeleht 28. ja sama vanade tüdrukute seas võistelnud Marta Mõttus 13. koha.

Üldarvestuses oli eliitnaiste seas parim Tove Dandenell (1:47.37). Mari-Liis Mõttus sai teise koha (1:52.33) ja Elin Karlsson kolmanda koha (1:57.30). Matthias Mõttus teenis eliitmeeste klassis 20. koha, Herlen Kajo ja Marten Konga olid meesjuunioride seas vastavalt 17. ja 32 ning Mairit Kaarjärv ja Loore Lemloch naisjuunioride hulgas vastavalt 11. ja 12. Marta Mõttus oli 15-16-aastaste neidude üldarvestuses 19. ja Egert Tammeleht sama vanade poiste seas 32.