Gert Gordejev avas hooaja Prantsusmaal viienda kohaga

Gordejevi hinnangul on see hooajale igati korralik algus, eriti arvestades, et koostööd prantslasest paarimehe Rodolphe Lebretoniga on saanud harjutada vaid paari treeninglaagri jagu. "Tsikkel pidas pingutusele samuti hästi vastu ja kuna sel korral oli meiega kaasas ka mehhaanik, saime täielikult sõidule keskenduda," märkis Gordejev.

Esimeses sõidus said Gordejev-Lebreton stardivõidu, kuid jäid sõidukiirusega alla neljale võistluspaarile, lõpetades viiendana. Teises sõidus ei õnnestunud start kõige paremini ning hoogu võttis omajagu maha takerdumine esimesel ringil mitme teise võistluspaariga toimunud õnnetusse. Siiski suutsid nad kaotatud kohad tagasi võita ning lõpetada ka teise sõidu ja kokkuvõttes kogu võistluse viienda kohaga.

Sel hooajal plaanivad Gordejev ja Lebreton osaleda eeskätt MM-etappidel Euroopas, mis toimuvad maist septembrini. Eestis võistlevad nad vastavalt võimalustele, näiteks sel pühapäeval, 4. mail Kiviõlis aset leidvatel MX Masters Eesti meistrivõistlustel.