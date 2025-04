Inter ulatas tiitliheitluses ohjad Napolile

Napoli võttis pühapäeval koduväljakul Scott McTominay väravatest 2:0 võidu Torino üle. Šotlasest poolkaitsja oli täpne 7. ja 41. mänguminutil.

Tiitlikaitsja ja senine tabeliliider Milano Inter kaotas punkte, kui kodus jäädi 0:1 alla Romale. Külaliste võiduvärava eest hoolitses argentiinlasest ääreründaja Matias Soule.

Napoli tõusis tabelis ainuliidriks, Interit edestatakse nüüd kolme punktiga.

Mõlemal meeskonnal seisab ees veel neli kohtumist. Paberil peaksid lihtsamad mängud tulema Napolil, kuna nad mängivad tabeli teises pooles paiknevate võistkondadega: Lecce, Genoa, Parma ja Cagliariga.

Interil tuleb madistada pisut tugevamate vastastega – esikümnesse kuuluvate Rooma Lazio ja Torinoga, lisaks Como ja Verona Hellasega.

Teised tulemused:

Atalanta - Lecce 1:1

Juventus - Monza 2:0

Fiorentina - Empoli 2:1

Como - Genoa 1:0

Venezia - Milan 0:2

