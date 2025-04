TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab püsida võidulainel?

Turniiri kolme järjestikuse võiduga alustanud Kaldvee ja Lille järgmiseks vastaseks on šveitslased Alina Paetz ja Sven Michel, kes alistasid ööl vastu esmaspäeva kogenud Norra esinduse tulemusega 8:3.

Šveitsi paarile oli see esimeseks võiduks, sest eelmises kahes mängus kaotati Austraaliale 3:7 ja Tšehhile 6:7.

35-aastane Paetz on kuuekordne maailmameister ja kahekordne Euroopa meister. Segapaaris kurlingus on tal ette näidata MM-kuld aastast 2011 ja hõbemedal aastast 2022. 37-aastane Michel on kahekordne segapaaris kurlingu maailmameister (2011, 2018) ja 2022. aasta MM-hõbe.

B-alagrupis jätkab täiseduga lisaks Eestile ka Austraalia. Eesti ja Austraalia kohtuvad omavahel teisipäeva pärastlõunal.