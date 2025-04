Pogacar jätkas võimsat minekut Liege'is

Rattahooaja neljanda monumendi võitnud Pogacar tegi otsustava äramineku kurikuulsal Cote de La Redoute'i tõusul ja sõitis viimased 34 kilomeetrit uhkes üksinduses.

Sarnasel viisil pani Pogacar oma paremuse maksma ka läinud kolmapäeval, kui jättis Wallonne'i võidusõidu karmil lõputõusul konkurendid selja taha, kuid pühapäevase võistluse järel ütles sloveen, et tal polnud plaanis soolorünnakut alustada Cote de La Redoute'i tõusul.

"See ei olnud mul plaanis, aga just enne seda oli tempo nii kõva, et märkasin, et mitmel konkurendil ei olnud enam abilisi," selgitas Pogacar. "Mõtlesin, et okei, katsetan natukene ja vaatan, kas suudan vahe sisse saada ja seejärel otsustan, kas jätkan samas tempos või mitte. Kui see sai tehtud, siis panin samamoodi edasi, kuna tundsin, et jalad kannatavad ära."

Teise koha hõivas itaallane Giulio Ciccone (Lidl - Trek; +1.03), kes edestas põnevas lõpuheitluses iirlast Ben Healyt (EF Education - EasyPost; +1.03).

Naiste 152,9 km pikkuse võistluse võitis Mauritiuse saarelt pärit Kimberley Le Court (AG Insurance - Soudal Team; 4:15.42), kelle kannul lõpetasid hollandlannad Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) ja Demi Vollering (FDJ - SUEZ).