MotoGP üldliider võttis kodupubliku ees karjääri esimese etapivõidu

Neljandalt positsioonilt startinud Marquez tõusis mõne ringiga teiseks ja haaras juhtohjad 11. ringil, kui möödus 2021. aasta maailmameistrist Fabio Quartararost (Yamaha).

Marquez edestas lõpuks Quartararot 1,561 sekundiga. 29-aastasele hispaanlasele oli see karjääri esimeseks etapivõiduks MotoGP klassis. Kolmandaks tuli kahekordne maailmameister Francesco Bagnaia (Ducati; +2,217).

Marquezi vanem vend, kuuekordne maailmameister ja sarja senine üldliider Marc Marquez (Ducati) kukkus kolmandal ringil, kuid suutis võistluse lõpuks kerkida 12. kohale (+20,890).

Senisest viiest etapist neljal kahe parema seas lõpetanud Alex Marquez tõusis pühapäevase tulemusega sarja uueks üldliidriks (140 p). Vaid ühe punkti kaugusel on Marc Marquez, temast omakorda 19 punkti kaugusele jääb Bagnaia.

MotoGP sari jätkub kahe nädala pärast Prantsusmaal Bugatti ringrajal.

