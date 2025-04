Hollywoodi muinasjutt sai jätku: Wrexham tõusis esimesel katsel esiliigasse

Reynolds ja McElhenney võtsid klubi üle 2020. aasta novembris, aga meeskonnal ei õnnestunud nende esimesel täispikal hooajal tugevuselt viiendast divisjonist ehk National League'ist kõrgemale tõusta, sest play-off'i poolfinaalis tuli põnevusmängu järel tunnistada Grimsby paremust.

Üle-eelmisel hooajal võitis Wrexham viiendas liigas 46 mängust 34, kogus 111 punkti ja krooniti neljapunktilise vahega Notts County ees võitjaks; mullu teeniti profitasandi esimesel astmel ehk League Two's 88 punkti, millega saadi Stockport County järel teine koht.

Inglismaa spordimeedias arvasid hooaja eel mitmed, et Wrexham on kahe järjestikuse liigatõusuga - vähemalt mõneks ajaks - oma laeni jõudnud, aga ometi on Walesi klubi liiga ühe parima kaitse toel 45 mänguga kogunud 89 punkti (väravate vahega 65:34) ning kindlustas laupäevase 3:0 võiduga viiendal kohal oleva Charltoni üle viimase vooru eel teise koha.

Esimesena liigub esiliigasse 102 punkti kogunud Birmingham City, Wrexhamist sai aga esimene klubi ajaloos, mis on Inglismaa viies kõrgeimas liigas astme võrra kõrgemale liikunud kolmel järjestikusel hooajal.

"Neli aastat tagasi seisime pressikonverentsil ja ütlesime, et meie unistuseks on jõuda Premier League'i. Mõistetavalt oli siis õhus palju naeru ja sosinaid, aga praegu hakkab see tundma reaalse võimalusena," rääkis Reynolds pärast mängu Sky Sportsile.

McElhenneylt küsiti mängu järel, mida ta arvab järgmisel hooajal Inglismaa esiliigas olemisest. "Sellest mõtleme alles homme, täna naudime hetke. Saame oodata, kuni üks minut on üle kesköö tiksunud," ütles ta. "Peame ootama homseni? Pean siis vaheajal riietusruumis tahvlile kirjutatu maha kustutama," vastas Reynolds kõrvalt.