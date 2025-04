Kuusk sekkus Poola kõrgliigas taas pingilt

Külalised läksid 14. ja 17. minuti väravatest kiirelt juhtima ning Katowicel õnnestus ühe tabamusega vastata alles 62. minutil, kuid mitte enamat - hoopis Legia vormistas lisaminutitel võidunumbrid. Kuusk pääses mängu 81. minutil, vahendab kohtumise käiku Soccernet.ee.

Neli vooru enne hooaja lõppu on Katowice 18 meeskonna konkurentsis kaheksandal tabelireal. Kuuse roll on viimastel kuudel olnud kõikuv - märtsini oli ta kindel põhimees, istus seejärel kolm mängu pingil, sai siis korra alustada, kuid on viimases kolmes kohtumises pääsenud väljakule vahetusest.

Kevor Palumets kuulus Slovakkia kõrgliigas Podbrezova Železiarne algkoosseisu, kui võõrsil tehti 1:1 viik Košicega. Podbrezova läks juba teisel minutil kohtumist juhtima, ent lubas vastastel 17. minutil penaltist viigistada. Palumets vahetati 78. minutil kolmikvahetuse käigus puhkama.

