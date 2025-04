VAATA OTSE | Eesti hokikoondis jätkab MM-turniiri Horvaatia vastu

Tondiraba jäähallis toimuva maailmameistrivõistluste esimese divisjoni turniiri avapäeval Hispaania üle kindla 6:1 võidu saanud Eesti jäähokikoondis kohtub pühapäeval teises mängus Horvaatiaga. ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.45, ETV2 ekraanil näeb ülekannet alates 16.30-st. Kommentaatoriteks on Kristjan Kalkun ja Kevin Parras, stuudios on Ivar Lepik.

Laupäeval Hispaania vastu 40-minutilise mängu järel 1:0 juhtinud Eesti viskas turniiri avamängu viimasel kolmandikul siis viis väravat ning võttis lõpuks kindla 6:1 võidu.

"Olen väga õnnelik. Me saime mitu väravavõimalust. Olime kannatlikud ja ühel hetkel hakkasid sisse minema," rääkis võidu järel Eesti peatreener Petri Skriko. "Hispaanlaste värav] ei olnud kriitiline hetk. Väike eksimus ja litter põrkas nende kasuks. Me ei tundnud pingil pinget, teadsime, et saame veel võimalusi."

Eesti pühapäevase vastase jaoks algas Tondiraba turniir 2:5 kaotusega Lõuna-Koreale. Sealjuures võitsid horvaadid Karlo Marinkovici üheksanda minuti väravast avakolmandiku 1:0 ja Patrik Dobric viigistas 52. minutil seisu 2:2 peale, aga Lõuna-Korea leidis mängu viimase nelja minutiga horvaatide võrgu kolmel korral.