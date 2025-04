Pajari saatuslikust kurvist: mul pole head selgitust

Katkestamise hetkel hoidis Toyota sõitja kokkuvõttes neljandat kohta. "Ma arvan, et läksin ühte pikka kurvi liiga kiirelt. Ma teadsin, et see muutub kitsamaks, aga oli arvatust kitsamgi," kommenteeris Pajari päeva lõpus.

"Mul pole head selgitust, sest hommikul ei olnud samas kurvis probleeme. Omast arust tegutsesin samamoodi nagu hommikul, aga olime liialt kiired ja tabasime piiret."

Game over on Saturday for the young Finn #WRC | #RallyIslasCanarias pic.twitter.com/BB2Qtwo0tZ — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 26, 2025

Eelnevalt oli Pajari näidanud aga häid katseaegu. "Loomulikult on kahju, kui läheb nii, aga ma arvan, et kui me näitame aegu, mida suudavad sõita mõned maailmameistrid, siis tundub, et hakkame jõudma päris korralikule tasemele."

"Sellised asjad juhtuvad väga lihtsasti," jätkas soomlane. "Hoiatust ei ole - ühel hetkel tunned, et kõik on kontrolli all ja seejärel läheb ühes kurvis käest. Nii see mäng käib."

Pühapäeva varahommikul teatas Toyota, et soomlase autot viimaseks päevaks võistluskorda ei saada.

23-aastase Pajari senine hooaeg oli kulgenud tõusvas joones. Kui Monte Carlos ta katkestas, siis Rootsis lõpetas seitsmenda ja Keenias neljanda kohaga. Mullu krooniti soomlane WRC2 maailmameistriks.