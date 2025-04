Tallinna Kalev üllatas Bärengrubi debüüdis Paidet, Levadia suurendas edu

62. minutil tõmbas tõmbas Paide kaitsja Nikita Baranov karistusalas Taavi Jürisoo maha ning Kalevile määrati penalti. Taaniel Usta realiseeris selle ning pärast seda dikteeriski mängutempot Kalev, kes vormistas Kadrioru staadioni muru peal toimunud kohtumises üllatava 1:0 võidu.

Ühtlasi oli tegemist Kalevi uue peatreeneri Alo Bärengrubi debüütmänguga, neljapäeval teatas klubi, et senine peatreener Teemu Tainio astus ametist tagasi.

Tabeliliider Tallinna FCI Levadia läks A. Le Coq Arenalt Tartu JK Tammeka vastu juhtima juba viiendal minutil, kui Richie Musaba tabamuseni jõudis. Brent Lepistu kahekordistas Levadia edu 38. minutil ning lõi 71. minutil veel ühe värava. Enock Otoo saatis üleminutitel veel ühe palli Tammeka võrku ning Levadia kasutas Paide kaotuse ära, et oma edu liigatabelis suurendada.

Märkimisväärne on ka see, et ründeäss Ernest Agyiri andis kõikidele väravatele resultatiivse söödu.

Pärnu JK Vaprus teenis võõrsil Harju JK Laagri üle võidu 89. minutil, kui Sander Kapper nurgalöögi järel palli vasaku jalaga Harju väravasse toimetas. Emotsionaalne Kapper ütles pärast mängu Soccernet.ee ülekandes, et pühendab võiduvärava oma vanaisale, kes lahkus hiljuti siit ilmast.

Levadia jätkab 25 punktiga tabeli tipus, Paide on 21 punktiga teine, kuid võib pühapäeval kolmandaks langeda, sest Tallinna FC Flora jääb vaid punkti kaugusele. Neljandal real on 16 punkti kogunud Nõmme Kalju FC, sama palju punkte on ka JK Narva Transil. Neile järgnevad Pärnu JK Vaprus (11 p), Harju JK Laagri (10 p), Tartu JK Tammeka (7 p), JK Tallinna Kalev (7 p) ning FC Kuressaare (6 p).

Kümnendale mänguvoorule tõmmatakse joon alla pühapäeval, kui omavahel lähevad vastamisi Flora ja Kalju ning Kuressaare ja Trans. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Flora ja Kalju vastasseisust algab kell 14.20.