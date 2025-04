Rannajalgpallikoondis võttis kordusmängus Prantsusmaalt revanši

Eesti rannajalgpallikoondis pidas reede õhtul Jõulumäel Prantsusmaaga maavõistluse, aga prantslased teenisid kindla 6:1 võidu.

Kuigi korduskohtumise avapoolaeg lõppes väravateta, näitas Eesti koondis märksa tempokamat mängu. Võõrustaja läks kohtumist 18. minutil juhtima, kui Sander Lepik nurgalöögi järel palli üle väravajoone toimetas. Rauno Nõmmiku kahekordistas kolm minutit hiljem edu, aga prantslastel läks vastuse leidmiseks aega vaid kaks sekundit.

Viimase kolmandiku alguses läksid aga eestlased kolmega juhtima: Kristian Marmor jõudis 25. minutil tabamuseni ja Janek Remmelgas lisas 27. minutil veel ühe.

Lõpuminutid kujunesid ärevaks: Eesti teenis punase kaardi ja Prantsusmaa kaks. Kuigi Eestil õnnestus lühikest aega arvulises enamuses mängida, ei suudetud seda eelist ära kasutada. Eelviimasel minutil avanes Ragnar Rumpil võimalus lüüa Eesti viies värav, ent tema löök tabas posti. Viimasel minutil teenis Prantsusmaa karistuslöögi, millest vormistati ka mängu lõppseis 4:3 eestlaste kasuks, vahendab jalgpall.ee.

Koondise kapten Kristian Marmor tõdes kohtumise järel, et koondises tehti pärast reedest mängu korrektuurid ning korduskohtumist võeti täitsa uue energiaga. "Tegime korrektuurid, vaatasime mängu koos üle, kus olime laisad ja liiga ebakindlad. [Laupäeval] sundisime end rohkem liigutama ja agressiivsemad olema. Samuti tegime väikesed nelikumuudatused, et pall liiguks paremini ja meeskond oleks sünkroonis. Me ei andnud vastastele võimalust mugavalt tegutseda, võitsime kahevõistlusi ja lõime rohkem peale, sest kui raami ei löö, siis ongi raske väravaid lüüa," rääkis Marmor.

Maavõistlusmängud olid koondisele ettevalmistuseks juulis algavaks võistlushooajaks, mil Euroliigas peetakse kaks etappi. Esimene neist toimub 18.–20. juulil Gruusias, kus Eesti kohtub alagrupis Portugali, Šveitsi ja Gruusiaga. Teine etapp peetakse nädal hiljem, 25.–27. juulil Itaalias, kus vastasteks on lisaks võõrustajariigile ka Taani ja Tšehhi.