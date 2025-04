Keerulises olukorras Hyundai keskendub pühapäevale

Esimesel päeval olid Toyotad selgelt kiiremad ja hõivasid paremustabelis lausa viis ülemist kohta. Hyundaid platseerusid kohtadele kuuendast kaheksandani ning kõik nad kaotavad liider Kalle Rovanperäle juba enam kui minutiga.

"Kanaari saarte rallil oli keeruline päev. Me ei ole kindlasti seal, kus ootasime, et oleme, nii et järgmise kahe päeva jooksul on palju tööd selle nimel, et jõuda tagasi sinna, kus peaksime olema," lausus ta päeva kokkuvõtteks.

"Peame autod rehvide ja selle ralli eripärade jaoks paremini seadistama. Aga WRC-s võib kõike juhtuda. Me pingutame selle nimel, et autot paremaks saada ja leida lahendus, mis lubab meil rünnata. Eriti pühapäeval, kus on veel palju punkte laual."

Ott Tänak hoiab esimese päeva järel seitsmendat positsiooni. "Väga keeruline on neid katseid nautida, kui pead nii palju rabelema, eriti madalal kiirusel ja nendel spetsiifilistel teedel on raske autot tööle saada," tunnistas ta.

"Ma arvan, et probleem on oma olemuselt lihtne, aga seda on raske parandada. Me ei saa vedrustuse ega ülekande osas palju ära teha, aga püüame pühapäevaks paremas seisus olla."

Laupäeval on Kanaaride rallil kavas seitse kiiruskatset kogupikkusega üle 124 kilomeetri. Neile järgneb pühapäeval vel viis kiiruskatset kogupikkusega üle 58 kilomeetri.