TÄNA OTSE | Eesti jäähokikoondis alustab kodust MM-turniiri

Eesti hokikoondisele pakuvad kodusel B-grupi turniiril lisaks avavastasele Hispaaniale konkurentsi veel Leedu, Lõuna-Korea, Hiina ja Horvaatia. Päeva esimeses mängus kohtuvad kell 12.30 Hiina - Leedu ning õhtuses mängus kell 19.30 Horvaatia - Lõuna-Korea.

"Kindlasti oleme valmis," ütles ründaja Rasmus Kiik reedel ERR-iga rääkides. "Eks seda kõige paremini näeme esimeses mängus Hispaaniaga. Aga meeskonna sees ja riietusruumis on tunda seda mõnusat õhkkonda ja keskendumist, et olla paremas vormis."

Neljast kontrollmängust võideti kaks viimast, mis peeti Leedu ja Hiina vastu. Kõik kohtumised näitasid, et oluline on pidada kinni oma mänguplaanist ja tugevustest. "Suutsime endale tõestada, et kõigi vastu on võimalik mängida ja meie süsteem toimib väga hästi. Tuleb lihtsalt sellest kinni pidada ja olla parim," sõnas Kiik.

Eesti jäähokikoondise koosseis:

Väravavahid

Villem-Henrik Koitmaa (03.10.1990) – HC Panter, EST

Conrad Mölder (06.10.1999) - Nice, FRA

Georg Vladimirov (23.02.2005) –Nyköpings SK, SWE

Kaitsjad

Eduard Slessarevski (16.03.1999) - Haukat FIN

Saveli Novikov (22.05.1999) – HC Panter, EST

Daniil Kulintsev (21.07.2002) – Villacher SV, AUT

Vadim Vasjonkin (3.04.1996) – HC Panter, EST

Robert Ossipov (2.07.2003) - EC Bregenzerwald AUT

Konrad Kudeviita (27.04.2004) – HC Panter, EST

Aleksander Ossipov (7.08.1987) – Nittorps IK, SWE

Rico-Marder Velja (11.06.2004) - HC Panter, EST

Ründajad

Robert Rooba (02.09.1993) – KooKoo, FIN

Rasmus Kiik (18.11.2000) – HC Panter EST

Nikita Puzakov (14.03.2001) – HC Panter EST

Robert Arrak (01.04.1999) - KH Torun, POL

Maksim Burkov (2.06.2006) - HC Dukla Jihlava, CZE

Mark Viitanen (04.04.1998) - GKS Tychy POL

Morten Arantez Jürgens (17.04.2000) – Coventry Blaze, GBR

Andre Linde (26.01.1999) – HC Panter, EST

Erik Nevolainen (3.08.2004) – Ketterä U20, FIN

Erik Potsinok (9.09.2004) – KeuPa HT, FIN

Marek Potsinok (9.09.2004) – KeuPa HT, FIN

David Timofejev (04.08.2006) – Kalpa U20, FIN

Peatreener: Petri Skriko, FIN

Treener: Kaupo Kaljuste, EST

Treener: Mikko Mäenpää, FIN

Väravavahtide treener: Mika Järvinen, FIN

Peamänedžer: Jüri Rooba, EST

Tehnik: Toomas Rebane, EST

Meedia: Elo Kulla, EST

Füsioterapeut: Liisbet Tippi, EST

Füsioterapeut: Siret Kalbus, EST