Eesti rannajalgpallikoondis kaotas aasta esimeses mängus Prantsusmaale

Prantsusmaa avas skoori seitsmendal minutil, kui keskjoone lähistel teeniti karistuslöök ja kapten Quentin Gosselin selle kindlalt realiseeris, vahendab jalgpall.ee. Mäng jätkus Prantsusmaa domineerimisel: vastane suutis Eesti mänguplaani hästi läbi hammustada, mistõttu meie koondisel oli mitmeid pallikaotusi või ei tekkinud piisavalt vaba ruumi, et rünnakule pääseda.

Teisel kolmandikul mängis Prantsusmaa väravavaht palli Eesti värava alla, kus Victor Angeletti selle peaga võrku suunas. Kolmas värav polnud kaugel, ent Eesti kaitsetöö ja väravavaht Rauno Rahniku tõrjed hoidsid seisu. Enne vaheajavilet said eestlased veel surve peale, kuid potentsiaalsed Janek Remmelgase või Sander Lepiku pealelöögid võrku ei maandunud.

Viimasel kolmandikul muutus mängupilt võrreldes varasemaga märgatavalt aktiivsemaks ning Eesti teenis pallivõite, kuid pealelöökidest jäi vajaka. Kuigi eestlased võitlesid südikalt, tõi õnnetu omavärav prantslastele nende neljanda tabamuse. Eesti parim võimalus tekkis 33. minutil, kui Sander Lepik võitis väravavahilt palli ning üritas temast mööda mängida, end vastane jõudis viimasel hetkel positsioonile tagasi ja hoidis seljataguse puhtana.

Kohtumise lõpuminut kujunes sündmusterohkeks. Esmalt määrati Eesti kahjuks penalti, mis realiseeriti – kuigi väravasuul seisnud Andreas Kallaste puutus palli, oli löök piisavalt tugev, et võrku minna. 15 sekundit enne lõpuvilet teenis Eesti samuti penalti, mille Martin Thomson kindlalt realiseeris. Ent kohe järgnes uus tagasilöök, kui Eesti väravavaht sai punase kaardi ning Prantsusmaa kasutas ka selle penalti ära, vormistades lõppskooriks 6:1.

Eesti koondise peatreener Andreas Aniko sõnul valmistas avamängus saadud kaotus kindlasti pettumuse, kuid lõppskoor ei pruugi tema hinnangul peegeldada mängupilti täiel määral. "Kaotus on alati ebameeldiv, aga kas see tulemus täielikult mängupilti iseloomustab, on omaette küsimus. Esimene mäng oli meie poolt pisut rabe – mõned asjad toimisid, mõned mitte. Prantslased on kvaliteetne võistkond ja kui neil tekib võimalus, siis nad löövad ära. Meilgi oli momente, aga realiseerimisest jäi puudu," võttis Aniko kohtumise kokku.

Peatreener rõhutas, et meeskond ei andnud alla ka raskes seisus olles. "Kolmanda kolmandiku alguseks olime 0:3 kaotusseisus, aga mängisime lõpuni, läksime väravaid lööma ja tahtsime viigistada ja võita. Võitlesime ja jätsime platsile palju – kutid olid tublid," kiitis ta mängijaid.

Aniko hinnangul ei ole ööga võimalik mängupilti kardinaalselt muuta, kuid ta loodab, et korduskohtumises on meeskond enesekindlam. "Muuta on raske, aga see mäng tuletas meestele taas meelde, milline rannajalgpall sellisel tasemel on. Viimased mängud olid meil oktoobris ja vahepeal oleme kolm kuud treeninud. Homme võiks olla mängupilt teine – rohkem enesekindlust, julgust palliga tegutseda ja paremaid otsuseid," rääkis peatreener lõpetuseks.

Koondiste korduskohtumine ootab Jõulumäe liivahallis ees laupäeval kell 11. Uksed avatakse pealtvaatajatele kolmveerand tundi enne avavilet, sissepääs mängule on tasuta. Mängu otsepilti on võimalik jälgida www.jalgpall.ee vahendusel.