Kuusmaa: viskasime sisse, paar päeva tagasi Tartus ei visanud

Viimsi ja Tartu mängisid neljanda mängu avapoolaja viiki, aga Tartu Ülikool võitis teise poolaja 69:39 ning kindlustas oma kolmanda võidu ja edasipääsu poolfinaali.

"Kõigepealt tahaks Viimsi võistkonda kiita, hea südi vastupanu," kiitis Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa vastaseid. "Võitsid meid kodus, mängisid täna esimese poolaja väga tublilt. Küsimus oli lihtsalt rotatsioonis, nad väsisid ära ja me suutsime nad lõpuks panna nii palju pallikaotuseid tegema panna, saime lihtsaid korve."

"Kõik see rünnak, mis täna mängisime, õnnestus. Viskasime sisse. Paar päeva tagasi Tartus ei visanud sisse, korvpall on selline mäng, et pead sisse viskama, kui tahad võita," lisas Kuusmaa.

Tagamees Martin Paasoja ütles pärast kolmandat mängu, mille Tartu Ülikool napilt kodus kaotas, et sellist kaotust oligi vaja. "Ma ei tea, ma kaotasin küll mõne närviraku eelmise mänguga!" ütles Kuusmaa reedel.

"Vahel on midagi vaja. Loodan, et raputus oli ära ja nüüd saame rahulikult poolfinaaliks valmistuda," lisas treener. "Hakkame nüüd TalTechi vaatama ja meil on õnneks nädal aega."

Põhiturniiri seitsmendal kohal lõpetanud Viimsi heitles teise asetusega Tartu Ülikooliga südikalt, aga peatreener Valdo Lipsi sõnul võttis lõpuks tugevam ikkagi oma. "Mängisime oma asja kaitses, mida tahtsime mängida. Mingi moment kadus fookus ja hakkasime pikali viskama, vigasid tahtma. Siis lagunes, ei jõudnud reageerida. Tegime eksimusi, sealhulgas ka minu poolt," sõnas juhendaja.

"Meil pole midagi häbeneda, oleks täna kauem vastu pidanud ja lõpus kaotanud, oleks viis plussi pannud," jätkas Viimsi treener. "Panen neli plussi, tegime suures pildis hea seeria, natuke on esimesest kodumängust kahju. Oleksime võinud rohkem vastu hakata, samamoodi unustasime oma asjad ära. Lõppkokkuvõttes olen meeste üle uhke, tegime hea seeria."

Poolfinaalis saab näha ülikoolide duelli: põhiturniiril teiseks jäänud Tartu Ülikool läheb vastamisi kolmandana lõpetanud TalTech/Alexelaga. Teises poolfinaalis läheb BC Kalev/Cramo vastamisi kas Utilitas Rapla või Pärnu Sadamaga.