U-16 noormehed püüavad EM-finaalturniiri piletit Hispaanias

Eesti mängib B-alagrupis koos korraldajate, Austria ja Aserbaidžaaniga. Kokku on viis neljaliikmelist alagruppi, finaalturniiri pileti teenivad alagruppide kaks esimest, lisaks kaks parimat kolmanda koha saajat, vahendab volley.ee.

Eesti koondise peatreener Argo Meresaar ei tee saladust, et kindel eesmärk on edasipääs. Kõige tugevamaks vastaseks peab juhendaja Hispaania eakaaslasi.

"Aserbaidžaani kohta saab öelda, et läheme kindlasti seda mängu võitma, muud siin polegi. Austria kohta olen näinud kahe mängu videoid ja minu hinnangul näeme me nendega võrreldes paremad välja ja omame võiduvõimalusi. Hispaania on suur riik ja kindlasti seal valikut ja seeläbi ka taset jagub, eks seal mingi põhjus on, miks nad ajakavas mängu meiega viimaseks on jätnud. Aga meie fookus on esmalt kahel esimesel mängul ja Hispaania on nii-öelda maiuspala lõpus," sõnas Meresaar.

Enne valiksarja peeti kaks kontrollmängu Läti eakaaslastega, mis mõlemad kaotati 2:3. Need tulid juhendaja sõnul väga palju kasuks. "Mõlemad olid viiegeimilised ja väga head mängud enne eesootavat turniiri. Tahtsin saada ülevaadet poistest ja võib öelda, et mõni mängis end rohkem pildile küll, selles koondises on hea olelusvõitlus ja konkurents, keegi pole platsile naelutatud. Kõik positsioonid on meil samuti korralikult kaetud ja kurta millegi üle ei ole põhjust."

"Väga suur roll saab valiksarjas olema servil, peame sellele palju rõhku panema. Ka kohtumised Lätiga näitasid ilmekalt, kui oluline see element on – kui neil serv ei toiminud, siis võitsime geime 25:10, kui aga vastupidi juhtus, kaotasime ise 15:25. Noortes on servil niivõrd suur roll, samuti vigade ja ässade suhe. Eriti tähtis on planeeriv serv, sest sellega saab vastase mängu isegi rohkem lõhkuda, kui sellise hea kerivaga, mis pole noortel veel nii tugev ja stabiilne," lisas peatreener.

Eesti meeskonna koosseis: Romek Meius, Oskar Vares, Arden Vahula, Martin Heinlaid, Johannes Kerge, Holger Purga, Roland Pallaste, Kert Hüvato, Robert Nukki, Sven Jürgen Post, Jan Erik Praks, Kaspar Tamm, Karl Mälk, Rasmus Pärs.

Peatreener Argo Meresaar, abitreener Karl Kuhlberg, füsioterapeut Annabel Kutman, mänedžer/statistik Krislin Heinsoo.

Eesti koondise mängud:

25. aprill kell 18.00 Aserbaidžaan – Eesti

26. aprill kell 18.00 Eesti – Austria

27. aprill kell 20.30 Eesti – Hispaania