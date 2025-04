"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas olla sponsorile atraktiivne?

Järgmisel nädalal jagavad Eesti Olümpiakomitee ja kultuuriministeerium traditsioonilisi spordisõbra auhindu, millega tänatakse ja tunnustatakse spordi toetajaid. Nii LHV kui Tradehouse on varem selle tunnustuse pälvinud.

Saates vastasid Kiisel ja Kuldkepp muuhulgas küsimustele, miks ja kuidas nad sporti toetavad; kuidas valida, keda toetada; kas sporditoetamine on investeering või sotsiaalne vastutus; kuidas võiks potentsiaalsele toetajale läheneda; kuidas olla toetajale atraktiivne ja mida ei tasuks teha; mida sportlaselt või alaliidult vastu oodatakse; kuidas saaks rohkem ettevõtjaid kaasata sporti toetama.

"Kui hästi on läbi mõeldud, mismoodi see koostöö peaks välja nägema, mis see väärtus on, mis meie saame," selgitas Kiisel, millele on oluline tähelepanu pöörata, kui minnakse toetust küsima. "Mis on tegelikult iga toetusprojektiga, mida võib-olla esimese hooga see, kes tuleb küsima, ei adu, on see, kui palju me sinna töötunde paneme. Keegi mõtleb läbi, kuidas neid olukordi maksimaalselt võimendada, kuidas neid meile kasulikult tööle panna. Meil on ka mingi kogemus, me teame, mis sõnumid töötavad, mis ei tööta, mis kanalites tuleb olla, kuidas kedagi natuke esile tõsta, milliste toodetega seda siduda. Ja siis on rahaline pool. Ei tasuks tulla sellega, et kõige suurem väärtus on mina, et mul on isiklik bränd ja olen hästi osav sportlane."

"Alati tuleb läbi mõelda, mis on ühisosad, kuidas me saame kokku mängida seda, kus LHV saab olla toeks," lisas ta. "Peaks olema kursis, millega me tegeleme, millised on meie väärtused."

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

