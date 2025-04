Thunder tuli 29-punktilisest kaotusseisust välja ja on edasipääsu lävel

Seejuures domineeris esimesel poolajal Grizzlies, teisel veerandil kasvatati edu vahepeal 29-punktiliseks ja poolajapausile mindi kodumeeskonna 77:51 juhtimisel. Kolmandal veerandajal hakkas aga vahe sulama, viimasele veerandile mindi vastu Memphise kaheksapunktilises eduseisus. Esimest korda pääses Thunder juhtima, kui normaalaja lõpuni oli jäänud 1.20 ja siis edu enam käest ei antudki.

Alates hooajast 1996-97, kui mängukäike on salvestatud, on tegemist ühe suurima tagasitulekuga play-off-mängus. Vaid korra varem on suuremast kaotusseisust välja tuldud, kui 2019. aastal oli Los Angeles Clippers Golden State Warriorsi vastu 31 punktiga taga, aga suutsid lõpuks ikkagi võita.

Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 31 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga, Jalen Williams lisas 26 ja Chet Holmgren 24 punktiga. Memphise ridades tõi Scotty Pippen Jr. 28 punkti.

Thunderil on võimalus seeria laupäeval võõrsil lõpetada.

Tulemused:

Idakonverents

Detroit – New York 116:118

New York juhib seeriat mängudega 2:1.

Läänekonverents

Memphis – Oklahoma City 108:114

Oklahoma City juhib seeriat mängudega 3:0.

LA Clippers – Denver 117:83

LA Clippers juhib seeriat mängudega 2:1.