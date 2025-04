Norra tippsportlasi hoiatati Hiinas liha söömise eest

Norra tippsportlasi koondav organisatsioon Olympiatoppen soovitab riigi sportlastel Hiinas võisteldes vältida liha söömist, kuna see võib põhjustada positiivse dopinguproovi.

Olympiatoppeni sõnul on mitmed uuringud näidanud, et kui sportlased on käinud Hiinas võistlemas, siis leitakse hiljem nende organismist klenbuterooli jälgi.

Klenbuterool on keelatud aine, mille tarvitamise tõttu on dopingukeeldu kandnud mitmed tippsportlased, näiteks kahekordne Tour de France'i võitja Alberto Contador.

"Kui lihapõhist toitu tarbitakse enne dopingutesti, siis võib sportlane anda positiivse dopingutesti. Seetõttu soovitame sportlastel vältida igat liiki liha, kui nad viibivad Hiinas," seisis Olympiatoppeni juhistes.

Norra jooksja Henriette Jaeger, kes võitis tänavu märtsis Hiinas toimunud sise-MM-il 400 meetri jooksus pronksmedali ja võistleb peagi uuesti Hiinas, ütles kodumaa meediale, et järgib juhiseid.

"Mulle väga meeldib liha süüa ja see on kehale väga kasulik, kuid asjatundjaid peab kuulama ja neid usaldama," ütles Jaeger Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Tema koondisekaaslane Josefine Tomine Eriksen võtab samuti Olympiatoppeni nõuannet tõsiselt. "Ma ei taha olla taimetoitlane. Mul on sportlasena valku vaja, nii et kui Hiinasse lähen, siis võtan kaasa mõned valgubatoonid. Võib-olla ka natuke kuivatatud veiseliha."

Olympiatoppen hoiatab lisaks ka üldise halva toiduhügieeni eest Hiinas ja soovitab seal viibides süüa kvaliteetsetes restoranides ja hotellides.

Maikuus toimub Hiinas kaks suursündmust – teatejooksude maailmameistrivõistlused Guangzhous ja Teemantliiga etapp Shanghais.