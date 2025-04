Ostapenko väljus lätlannade duellist kaotajana, Swiatek pääses ehmatusega

Mõned päevad tagasi Stuttgardi turniiri finaalis esmakordselt maailma esireketist Arina Sabalenkast jagu saanud ja sellega uhke Porsche teeninud Ostapenko pidi Madridis kohe reketid pakkima, kui kaotas poolteist tundi kestnud lahingu järel 6:7 (2), 2:6 kaasmaalasele Anastasija Sevastovale (WTA -).

Sevastova võitis esimeselt servilt 63 ja Ostapenko 52 protsenti punktidest ning realiseeris 13 murdevõimalusest seitse. Ostapenko suutis seitsmest murdepallist ära kasutada viis.

14 kuu pikkuse pausi järel võistluskarussellile naasnud Sevastova on nüüd võitnud kõik kolm omavahelist matši. Tema järgmiseks vastaseks on 13. paigutusega venelanna Diana Shnaider (WTA 13.), kes oli 6:1, 6:2 üle ameeriklannast Katie Volynetsist (WTA 70.).

Tunamullu Madridis finaali jõudnud ja mullu seal karika pea kohale tõstnud Iga Swiatek pidas kõva lahingu filipiinlanna Alexandra Ealaga (WTA 72.).

Kuu aega tagasi samale vastasele Miami turniiril ootamatult alla jäänud Swiatek sai revanši, jäädes pisut üle kahe tunni kestnud matšis lõpuks peale numbritega 4:6, 6:4, 6:2. Seejuures jäi poolatar teises setis kaks korda murdega taha, kuid kallutas seti lõpu kahe murde toel enda kasuks.

87.5 - Iga Swiatek has become the player with the highest winning percentage at the Madrid Open since the tournament's inception in 2009 (87.5%), surpassing Serena Williams - more than 10 matches played at the event. Magica.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/y6VwCHdBET