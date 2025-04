Tartu Rattamaraton avalikustas uue kruusadistantsi

Uus gravel-ratastele mõeldud trass koosneb varasemast 86-kilomeetrisest põhirajast, kuid sellele lisandub 40 kilomeetri pikkune lõik Valga-, Võru- ja Põlvamaa kruusateedel.

"Juba meie varasem 86 km rada on gravelratastele sobilik, seega pole vajadust senist rada kõrvale heita. Vaja on lihtsalt sõit pikemaks teha ning aktsenti juurde anda. Uued lõigud kindlasti seda eesmärki täidavad," rääkis peakorraldaja Indrek Kelk. "Lisanduv distants on küll pikk kuid siiski kerget veeremist ja mõnusat kruusateedel kulgemist lubav sõit."

Uue distantsiga kandideeritakse ka rahvusvahelisse sarja. "Meil on olnud aastaid ambitsioon kuuluda Tartu Rattamaratoniga rahvusvahelisse sarja ning mõned aastad tagasi ellu kutsutud UCI World Gravel Series sobib meie sõidu olemusega väga hästi kokku. Sel aastal oleme sarjas kandidaadina, et järgmisel aastal sarja täisliikmeks saada," sõnas Kelk.

Tartu Rattamaratoni kolmekordne võitja Jaan Kirsipuu oli uuendustega rahul. "Ma arvan, et kruusasõidu lisamine on ainuõige otsus, sest Tartu Rattamaraton on alati olnud kiire ja kruusane sõit. Juba 2006. aastal osaledes ehitasin ma oma toonase maastikuratta ümber ning panin sellele maanteeratta lenkstangi ja käiguvahetuse, et kiireid kruusateid paremini ära kasutada," ütles ta. "Ka maailmas on kruusasõidud järjest populaarsemad."

Sel aastal esmakordselt laupäeval sõidetav Tartu Rattamaraton toimub 20. septembril.