OTSEBLOGI | Toyota haaras viisikjuhtimise, Tänak avapäeval seitsmes

Ralli avakatsel näitas parimat minekut Kalle Rovanperä, kes edestas tiimikaaslasi Elfyn Evansit 6,5 ja Sebastien Ogier'd 9,1 sekundiga. Hyundai sõitjate kaotus ralli pikimal katsel venis sekundites juba kahekohaliseks. "Kohutavalt raske. Nii see on. Ma arvan, et rehvid on okeid ja see on meil kõige väiksem mure," sõnas viiendat aega näidanud Ott Tänak.

Teisel kiiruskatsel jätkas Rovanperä oma hüva tempot, edestades Ogier'd 6,7 ja Evansit +9,8 sekundiga, kuigi ise leidis veel parandamisruumigi.

"Kindlasti oleksin võinud paremini sõita. Katse alguses ei olnud mul hea hoog. Meie gravel crew teeb legendiga väga head tööd - nii et meie tunne autos on üsna hea," sõnas ta katse lõpus.

Hyundai leeris aga katse midagi rõõmustavat ei toonud. Nii Tänak kui ka Neuville ei olnud auto käitumisega rahul ja loovutasid taas konkurentidele sekundeid.

Miski ei muutunud ka kolmandal katsel. Hyundaid kaotasid endiselt Toyotadele ja Rovanperä oli taas kiireim. "Meil on mingi üldisemat sorti probleem. Insenerid ei tea, milles on asi," sõnas Tänak enne hooldusparki sõitmist.

Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Pärastlõuna esimene katse ei näidanud jõudude vahekorra muutumist. Toyota piloodid sõitsid taas välja viis parimat aega ja kuna Sami Pajari möödus kokkuvõttes Adrien Fourmaux'st, sai Jaapani autotootja kolmikjuhtimisest juba nelikjuhtimine. "Paremad tingimused kui hommikul, palju parem nähtavus, aga muidu on jutt sama," oli Tänaku lühike kokkuvõte.

Kui Neuville tunnistas viienda katse järel, et sai esimest korda siin-seal juba natuke tõsisemalt pingutada, siis Tänak ei näinud mingit vahet. Kui temalt küsiti pärast, kas on lootust homseks midagi parandada, lausus eestlane, et tema pole õige inimene sellele vastama.

Kuna Takamoto Katsuta möödus kokkuvõttes Fourmaux'st, siis tähendas see seda, et Toyota haaras lausa viis kõrgemat kohta.

Rovanperä võitis ka pärastlõunal kõik kolm katset. "See asfaldiralli on üllatavalt tore - pole pikka aega sellist sõitnud," rõõmustas ta. "Loodetavasti mõistame, mida homme autoga teha. Testisime siin väikseid asju, nii et peaks üsna okei olema."

Seis 6. katse järel: 1. Rovanperä 1:10.31,8, 2. Ogier +26,8, 3. Evans +36,4, 4. Pajari +55,3, 5. Katsuta +1.06,0, 6. Neuville +1.13,3, 7. Tänak +1.14,1, 8. Fourmaux +1.14,8, 9. Munster +2.11,1.

Stardijärjekord: 1. Evans, 2. Neuville, 3. Tänak, 4. Ogier, 5. Fourmaux, 6. Rovanperä, 7. Katsuta, 8. Pajari, 9. Munster, 10. McErlean.

Eelvaade

Kuigi Kanaari saarte ralli on MM-sarjas uus nähtus, siis võistluste ajalugu on juba üsna pikk - esimest korda peeti seda võistlust 1977. aastal. Tegemist on hooaja esimese täismõõdulise asfaldiralliga ja 18 katset kogupikkusega 301,3 km sõidetakse Gran Canaria saarel.

Varem Euroopa meistrivõistluste sarja kuulunud etapp pakub keerutavaid, aga valdavald sujuvaid mägiteid, aga samuti ka kitsamaid nõelasilmakurve ja muid tehnilisemaid lõike. Võrreldes mitmete teiste rallidega pole siin stardipositsioon nii oluline, kuna teed pakuvad vähe võimalusi kurve lõigata, mis mõnes teises kohas tooks teele kive ja kruusa.

Kuurortpiirkonnale omaselt peaks valitsema hea ilm ja temperatuur ületama 20 kraadi piiri, kuid tegemist on ikkagi saarega ehk ilm võib ka ootamatult ja kiiresti muutuda.

Eesti rallipaare läheb rajale tervelt neli: lisaks mõistagi startivatele Ott Tänakule ja Martin Järveojale (Hyundai) ka Rally2 autodel kihutavad Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford Fiesta), Robert Virves - Jakko Viilo (Škoda Fabia RS) ja Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota GR Yaris).

Neljapäevasel testikatsel kirjutas parima aja välja soomlane Kalle Rovanperä (Toyota; 4.10,0), kes edestas 2,5 sekundiga tiimikaaslast Takamoto Katsutat. Tänak ja valitsev maailmameister Thierry Neuville jäid jagama kolmandat-neljandat kohta (4.12,9).

Ajakava

Reede

SS1 Valsequillo - Telde 1 26,32 km 10.03 ROVANPERÄ

SS2 Velleseco - Artenara 1 15,27 km 11.49 ROVANPERÄ

SS3 La Aldea - Mogan 1 17,83 km 13.25 ROVANPERÄ

SS4 Valsequillo - Telde 2 26,32 km 17.18 ROVANPERÄ

SS5 Velleseco - Artenara 2 15,27 km 19.04 ROVANPERÄ

SS6 La Aldea - Mogan 2 17,83 km 20.40 ROVANPERÄ

Laupäev

SS7 Moya - Galdar 1 24,09 km 10.05

SS8 Arucas - Firgas - Teror 1 13,75 km 11.48

SS9 Tejeda - San Mateo 1 23,30 km 12.58

SS10 Moya - Galdar 2 24,09 km 17.05

SS11 Arucas - Firgas - Teror 2 13,75 km 18.48

SS12 Tejeda - San Mateo 2 23,30 km 19.58

SS13 Las Palmas de Gran Canaria 1,80 km 22.35

Pühapäev

SS14 Agüimes - Santa Lucia 1 14,97 km 10.10

SS15 Maspalomas 1 13,47 km 11.05

SS16 Costa Canaria 1,50 km 12.35

SS17 Agüimes - Santa Lucia 2 14,97 km 13.21

SS18 Maspalomas 2 (PK) 13,47 km 15.15

Rally1 stardinimekiri

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1

1. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai i20 N Rally1

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1

5. Sami Pajari - Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1

13. Gregoire Munster - Louis Louka Ford Puma Rally1

55. Josh McErlean - Eoin Treacy Ford Puma Rally1

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Elfyn Evans 88

2. Thierry Neuville 52

3. Ott Tänak 49

4. Sebastien Ogier 33

5. Adrien Fourmaux 31

6. Kalle Rovanperä 31

7. Takamoto Katsuta 25

8. Sami Pajari 19

9. Gregoire Munster 16

10. Martinš Sesks 8

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 148

2. Hyundai Shell Mobis WRT 122

3. M-Sport Ford WRT 47

4. Toyota Gazoo Racing WRT2 25