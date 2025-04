Leicesteri kapten lahkub hooaja järel klubist

38-aastane Vardy on Leicesterit esindanud 13 hooaega ning mängis 2015-16 hooajal suurt rolli ühes kõige üllatuslikumas tiitlis jalgpalliajaloos, kui aasta varem Premier League'i kerkinud Leicester Inglismaa kõrgliigas esikoha teenis.

Vardy lõi maagilisel hooajal 24 väravat ning jagas kuus väravasöötu ja mängis ka järgnevatel hooaegadel ilma suuremate vigastusteta kõrgel tasemel. Leicester mängis mullu kehva hooaja järel esiliigas, kuid Vardy tegi taaskord suurepärase hooaja ning aitas klubil taas kõrgliigasse kerkida.

Pärast tänavust hooaega saab tema aeg Leicesteris aga läbi. "Olen selles klubis veetnud 13 imelist aastat. Oleme saavutanud palju, oleme pidanud koos asju läbi elama, aga enamasti on meil olnud head ajad. On aeg see peatükk lõpetada," sõnas Vardy klubi ühismeedia vahendusel. "Olen ülimalt kurb, aga ajastus on nüüd õige."

Lisaks ajaloolisele Inglismaa meistritiitlile tuli Vardy Leicesteriga 2021. aastal Inglismaa karikavõitjaks. Ta mängis Leicesteri eest 498 kohtumises ning lõi 198 väravat, Premier League'is mängis ründaja 338 mängu, milles lõi 143 väravat ja andis 46 väravasöötu.

Leicester langeb pärast seda hooaega aga taaskord esiliigasse, olles 33 mänguvooruga teeninud vaid neli võitu ja kuus viiki.