Meedia: UEFA tahab Meistrite liiga sõelmängudes lisaajast loobuda

Saksamaa väljaanne Bild kirjutas kolmapäeval, et UEFA arutab mai lõpus Meistrite liiga reeglimuudatusi. Arutelu all on muuseas ka sõelmängudes lisaaja asendamine penaltiseeriaga. Lisaajast loobumise üle on arutletud pikalt ning mängijate ühingud on välja toonud, et lisaajata mängud aitaksid leevendada niigi tihedat mängudegraafikut.

Lisaks arutab UEFA uue Meistrite liiga formaadi koduväljakueelist. Näiteks teenis Londoni Arsenal tänavu põhiturniiril kolmanda koha, aga pidi loosi tahtel veerandfinaalis Madridi Reali vastu korduskohtumise mängima võõrsil. Kui reeglimuudatus jõustub, saab põhiturniiril kõrgema asetuse saanud klubi läbivalt koduväljakueelise kuni finaalini.

Tänavusest hooajast kadus reegel, mistõttu ei saanud sama riigi klubid kohtuda enne veerandfinaale, aga UEFA tahab taastada vana korra ja sama riigi klubid saaksid vastamisi minna alles veerandfinaalist.

Muudatusi saaks läbi viia 2027. aastal, mil Meistrite liiga teleõigused läbi saavad.