Haiglaravil olnud Newcastle'i treener naasis klubi juurde

47-aastane Howe läks 11. aprillil haiglasse, kui oli juba mitu päeva raske kopsupõletiku käes kannatanud. Newcastle pidi ilma treenerita mängima kolmes Premier League'i mängus ning teenis Manchester Unitedi üle 4:1 ja Crystal Palace'i üle lausa 5:0 võidu. Viimases mängus tuli aga Aston Villa 4:1 paremust tunnistada.

"Suured tänud kõigile Newcastle Unitediga seotud inimestele ja jalgpallikogukonnale laiemalt heasoovide eest. Need läksid minule ja mu perele väga korda," ütles Howe.

Endine tippmängija tänas tervishoiutöötajaid. "Olen ülimalt tänulik arstiabi eest, mida sain ja ootan juba, et saaksin jälle platsi kõrval olla," lisas Howe.

Neljapäeval teatas Newcastle, et nende peatreener on paranenud ning naaseb klubi juurde. Klubil on käsil suurepärane hooaeg: koduses kõrgliigas ollakse 59 punktiga viiendal ehk viimasel Meistrite liiga kohal.