Rovanperä näitas testikatse esimesel läbimisel võimu, Tänak kolmas

Esimest korda MM-kalendris olev Kanaari saarte ralli on ühtlasi tänavuse hooaja esimene asfaldiralli, mille testikatse viis sõitjad Gran Canaria saarel asuva Santa Brigida valla käänulistele teedele.

MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) alustas esimesel läbimisel ajaga 4.17,1, mis jäi mõneks ajaks parimaks ajaks. Kuni soomlane Kalle Rovanperä (Toyota) teele läks. Rovanperä läbis testikatse ajaga 4.13,1 ning kerkis sellega kindlaks liidriks, edestades Evansit nelja sekundiga.

"Asfaldi peal on tore tagasi olla, me ei ole mõnda aega korralikul asfaldil sõitnud. Sel rallil on sõitmine kõige olulisem asi," sõnas soomlane pärast esimest läbimist. "Uute katsetega läheb keeruliseks, aga anname endast parima."

Teisel läbimisel jõudsid konkurendid Rovanperäle küll lähemale, aga keegi soomlasest kiiremat aega sõita ei suutnud. Evans jäi ajaga 4.14,1 teisele kohale, talle järgnesid 4.14,3 välja sõitnud Ott Tänak (Hyundai) ning Sebastien Ogier (Toyota).

Stardinimekirjas on kokku neli eestlast: lisaks Tänakule teevad WRC2 arvestuses kaasa Robert Virves (Škoda), Georg Linnamäe (Toyota) ning Romet Jürgenson (M-Sport Ford).

Kanaari saarte ralli esimene kiiruskatse algab reedel kell 10.03, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.