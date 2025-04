NHL: Dallas rikkus Colorado kapteni naasmismängu

Esimeses mängu kaotanud, aga teise mänguga seeria viigistanud Dallas jäi avakolmandikul 0:1 kaotusseisu ning jahtis viigiväravat pikalt, kuid nende õnneks ei leidnud ka Colorado klubi väravalisa. Stars suutis kümme minutit enne kohtumise lõpusireeni siiski viigistada ning seeria kolmanda mängu võitja selgus lisaajal.

Viis minutit ja 20 sekundit pärast lisaaja algust suutis Dallas litri võita ning kiirelt rünnakule asuda. Soomlane Mikko Rantanen leidis kanadalase Mason Marchmenti, kes leidis omakorda värava eest kaasmaalase Tyler Seguini, kelle tabamus andis Dallasele 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) võidu.

Stars juhib nelja võiduni peetavat seeriat kaks-üks ning suutis lunastada avakohtumises kodujääl saadud kaotuse.

Lisaks rikkus Dallas Colorado pikaaegse kapteni Gabriel Landeskogi naasmismängu. Rootslane polnud NHL-is jääl käinud alates 2022. aasta suvest, mil ta Avalanche'i kaptenina Stanley karika pea kohale tõstis. Pärast seda rikkus krooniline põlvevigastus tema karjääri. 32-aastane Landeskog veetis kodupubliku ning oma noorte laste ees jääl 13 minutit.

"Tundsin end jääl väga hästi. See oli tulemusest hoolimata väga eriline õhtu," rääkis Landeskog. "Ma ei mäleta päris täpselt, millest ma mõtlesin, aga jään seda terveks eluks meenutama. Viimased kolm aastat on olnud karmid, aga tundes jääl publiku toetust, see on imeline tunne."

Gabriel Landeskog is back in the lineup for the first time since 2022‼️



What moment for his family and the Avalanche ❤️ pic.twitter.com/bZb7sgLuTt