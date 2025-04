Tiitlikaitsja Celtics teenis läbi valu teise järjestikuse võidu

Seeria avamängus Orlando Magicu 103:86 alistanud Celtics saavutas teise mängu teisel veerandil 11-punktilise edu, aga Magic jõudis kolmanda veerandi alguses taas tiitlikaitsja kannule. Boston näitas seejärel aga võimu ning asus otsustava veerandi eel 15 punktiga juhtima. Orlando jõudis mitmel korral veel seitsme punkti kaugusele, aga tiitlikaitsja Celtics lõpetas kindlalt ning läks 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29) võiduga seeriat kaks-null juhtima.

Jaylen Brown viskas võidumängus Bostoni eest 36 punkti ja haaras kümme lauapalli, lätlane Kristaps Porzingis panustas 20 punkti ja kümne lauaga. Magicu resultatiivseim oli 32 punkti visanud Paolo Banchero.

Celtics mängis niigi ilma avamängus rannet vigastanud Jayson Tatumita, aga kolmandal veerandil leidis aset veel üks valus juhtum, kui Magicu ääremängija Goga Bitadze lauavõitluses Porzingisele küünarnukiga äsas. Lätlasel hakkas koheselt verd jooksma ning ta viidi riietusruumi, kust ta kiirelt viie õmbluse ja suure plaastriga naasis.

"Mulle meeldib rahvaga suhelda. Ja teadsin, kui selle löögi sain ja verd nägin - neile meeldib see," rääkis lätlane. "Kuidas ma oleks saanud riietusruumi jääda? Et mul on viis õmblust ja ei saa enam mängida? Mulle meeldivad sellised hetked. Jooksed platsile tagasi, rahvas aplodeerib. See juhtus mänguhoos ja ei peata mind, ma panen edasi."

Nelja võiduni peetav seeria jätkub kahe mänguga Orlandos, kus Bostonil on võimalik ühtlasi seeria lõpetada.

Idakonverentsi esinumber Cleveland Cavaliers teenis teises kodumängus Miami Heati vastu 121:112 võidu (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) ning läks samuti seeriat kaks-null juhtima. Donovan Mitchell viskas võitjate eest 30 punkti, üleplatsimees oli Miami tagamängija Tyler Herro, kes lõpetas 33 punktiga.

Läänekonverentsis teenis Houston Rockets suure võidu, kui alistas Golden State Warriorsi 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23), viigistades sellega seeria üks-üks. Jalen Green tabas kaheksa kaugviset ning kogus 38 punkti, Alperen Sengun lisas 17 punkti, 16 lauda ja seitse korvisöötu.

Warriors sai Stephen Currylt 20 punkti, aga Jimmy Butler kukkus esimesel veerandil valusalt ning meeskond teatas kiirelt, et ääremängija selles mängus enam ei mängi. Golden State ootab nüüd pingsalt uudiseid selle kohta, kas Butler saab edasistes mängudes meeskonda aidata.