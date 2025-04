Selgus kõrgetasemelise Tallinna X-Triali MM-finaaletapi stardinimekiri

Meeste võistlusklassis saab taaskord näha põnevat mõõduvõttu sarja juhtiva Hispaania kolmiku Toni Bou, Jaime Busto ning Gabriel Marcelli vahel. Bou läheb hooaja viimasele sõidule vastu küll suursoosikuna, kuid teadupärast kaitseb Tallinna osavõistluse tiitlit just Busto. Kuna Tallinna etapi võidukroon on Bou trofeekapist veel puudu, loodab valitsev maailmameister selle tühimiku seekord Eesti pealinna külastades likvideerida.

Lisaks mainitud kolmikule on Tallinnas areenile tulemas juba siinsele publikule tuttavad prantslane Benoit Bincaz ning britt Jack Peace. Uute meestena saavad oma oskusi näidata hispaanlane Alex Canales, norrakas Sondre Haga ning Ühendkuningriike esindav Billy Green.

Esmakordselt Tallinnas toimuva naiste MM-etapi peamiseks tõmbenumbriks Eesti motofännide jaoks on kahtlemata Maarjamaa parima mootorratta taltsutaja Keity Meieri osalus. Mullu suvel õlga vigastanud Meieri taastumine on olnud võidujooks ajaga, et koduseks etapiks optimaalsesse konditsiooni jõuda. Lisaks Meierile on Tallinnas publiku ette sõitmas naistrialistid Itaaliast, Norrast, Suurbritanniast, Prantsumaalt ja Hispaaniast. Naiste sarja viimasele etapile läheb liidrina vastu hispaanlanna Berta Abellan.

Maailma parimaid naisi näeb Unibet Arenal reedel, mehed lähevad areenile päev hiljem.