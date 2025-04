Tunjov lõi karistuslöögist hooaja teise värava

Mängu algkoosseisus alustanud Tunjov avas 45+1. minutil otse karistuslöögist skoori ja Pineto siirdus vaheajale minimaalses eduseisus. Entella lõi teisel poolajal kaks väravat vastu, aga Pineto päästis 82. minutil endale viigipunkti. Tunjov vahetati 73. minutil 1:1 viigiseisul välja, vahendab Soccernet.ee.

Every time when Georgi Tunjov scores you can be sure it's going to be something special.#pineto - #entella pic.twitter.com/AaQkbgSPJR