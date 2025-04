Leok sai EMX250 klassi neljandal etapil 20. koha

EMX250 klassis oli Šveitsi etapile kohale tulnud 48 võistlejat ja nad kõik paigutati ühte kvalifikatsioonigruppi, kirjutab msport.ee. Leokil õnnestus välja sõita 21. ringiaeg. Parimat ringiaega näitas lätlane Janis Martins Reisulis, kellele Leok kaotas 4,7 sekundiga.

Laupäeval peetud esimeses võistlussõidus võttis Leok stardi järel sisse koha esimese 20 piiril. Enamuse sõidust võitleski ta selle eest, et punktikohale jõuda. Vahepeal langes eestlane mõned kohad tahapoole, kuid jõudis finišisse 20. kohal ja teenis selle eest ühe punkti. Rajal oli kiireim August Frisk, kes edestas teise koha saanud šveitslast Nico Greatmanni lõpuks seitsme sekundiga. Kolmandana tuli finišisse hispaanlane Francisco Garcia.

Esmaspäeval peetud teises võistlussõidus õnnestus Leokil teha parem start ja esimesel ringil hoidis ta 15. kohta. Esimestel ringidel ei suutnud ta aga paraku kuidagi rütmi leida ning ta langes punktikoha piirile. Pärast kümmet minutit sai ka Leok ennast paremini käima ja ta hakkas uuesti eesolijatest mööduma. Mõni minut enne sõiduaja täis saamist tõusis Leok tagasi 15. kohale, viimasel ringil pääses hollandlane Bradley Mesters temast mööda ja Leok tuli finišisse kuueteistkümnendana. Sõitu juhtis algusest kuni lõpuni rootslane August Frisk, teise koha sai Francisco Garcia ja kolmanda koha kehva stardi teinud Janis Martins Reisulis.

Etapi kokkuvõttes teenis Leok kuus punkti ja see andis talle 20. koha. Etapivõidu sai 50 punktiga Frisk, teine oli 42 punktiga Garcia ja kolmas 37 punktiga Greutmann. Sarja kokkuvõttes on Leok 25 punktiga 25. kohal. Liider on 126 punktiga Reisulis, teisel kohal asub 124 punktiga Garcia ja kolmandal kohal 124 punktig Zanocs.