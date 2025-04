Ragilo nägi Itaalia ühepäevasõidul talvel tehtud töö vilju

Lõpuringidel ootas rattureid ees 1,5 kilomeetri pikkune järsk tõus. Kümme kilomeetrit enne finišit tegigi rünnaku 18-aastane itaallane Lorenzo Finn (Red Bull – Bora – hansgrohe Rookies), pälvides soolovõidu ajaga 3:58.45. Teise koha sai sloveen Jakob Ormzel (Bahrain Vivtorious Development Team; +0.30) ja kolmanda austerlane Marco Schrettl (Tirol KTM Cycling Team; +0.30), vahendab ejl.ee.

Ragilo lõpetas esimesena grupis, mis kaotas võitjale nelja minuti ja 45 sekundiga.

"Jäin võistlusega väga rahule, sest trassil olid väga järsud tõusud ja suutsin viimase tõusuni esikümne koha peal võidelda," rääkis Ragilo. "Treenisin terve talve, et teravamatel ja lühematel pingutustel tugevam olla ning seal sain aru, et see on vilja kandnud."

Samuti Itaalias sõidetud juunioride ühepäevasõidul GP del Perdono (UCI 1.1; 128,7 km) võidutses prantslane Simon Schwartz (Decathlon AG2R La Mondiale U19 Team; 2:47.04). Pjedestaalile sõitsid end veel lätlane Georgs Tjumins (Team GRENKE – Auto Eder; +0.00) ja itaallane Riccardo Colombo (Bustese Olonia ASD; +0.06). Riko Tammepuu (U19 Academy Region Sud powered by Giant; +0.44) finišeeris 30. kohal.