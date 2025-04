Domineeriv Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

27-kordne Hispaania jalgpallimeister Barcelona oli koduses kõrgliigas suurepärases vormis, kuid sai Mallorca vastu kirja vaid ühe värava. Sellegipoolest paisus Barcelona edu liigatabelis seitsmele punktile.

Barcelona kontrollis mängu algusest lõpuni ning tegi esimesel poolajal lausa 24 pealelööki. Rahutu kodupublik tahtis sellest aga väravat ja saatis oma klubi poolajapausile vilekoori saatel.

Teisel poolajal ei pidanud aga kaua ootama, sest Dani Olmo saatis 46. minutil palli vasaku jalaga vastaste võrku. Barcelona surve püsis mängu lõpuni, kuid kohtuniku lõpuvile kõlades jäigi tabloole kodumeeskonna 1:0 võit.

Barcelona tegi liigatabelis eurosarja kohale kuuluvale Mallorcale lausa 40 pealelööki, mis on tänavuse LaLiga hooaja rekord. Külalised tegid kokku neli lööki, ükski ei läinud raamidesse. Eeldatavate väravate ehk xG näitaja oli Barcelonal 3,41, Mallorcal aga 0,25. Kodumeeskond valdas palli 78 protsenti ajast ning sai 13 nurgalööki, 745-st söödust jõudis kohale 670 (90 protsenti).

Barcelona jätkab liigatabelis liidrina ning on viis mänguvooru enne hooaja lõppu kogunud 76 punkti. Madridi Real on seitsme punkti kaugusel (69 p), aga mängib oma 33. mängu kolmapäeva õhtul. Meistrite liiga kohtadel on veel Madridi Atletico (63 p), Bilbao Athletic (57 p) ja Villarreal (52 p).

Barcelona hooaeg jätkub laupäeval, kui Hispaania karikafinaalis peetakse Realiga järjekordne El Clasico.