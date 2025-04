Mistra naiskond alustas finaalseeriat võiduga

Mängu alguses haaras initsiatiivi Mella, kes suutis Anastassia Volkova realiseeritud karistusviske järel 14. minutiks 8:4 edu haarata. Seejärel aga võtsid võõrustajad Anete Vare realiseeritud kiirrünnakute abiga vaid kolme minuti jooksul vahe kinni ning viigistasid seisu. Ühtekokku hoidis Mistra vastaseid koguni 13 minutit kuival ning võitis esimese poolaja 17:10.

Teise poolaja algus mängu muudatust ei toonud. Mistra kontrollis Maarja Treimani viie tabamuse jõul kohtumist täielikult ning 46. minutil juhiti 28:17. Kohtumise lõpuhetkedel said mõlemad naiskonnad kõigile mänguaega jagada ja lõpuks õnnestus vähemalt ühe värava kirja saada koguni 20 palluril. Lõppseisuks jäi 32:23.

"Me ei saa tihti alguses end käima," ütles Anete Vare. "Suutsime end siiski täna kiirelt koguda, vahe tagasi teha ning ise ette asuda. Peame natukene arvestama, et vastased võivad Maarja Treimani pidurdamiseks midagi uut välja mõelda - aga ütleme nii, et meil on mõned trikid veel varuks."

Mistra poolelt õnnestus Treimanil skoorida kümnel korral ning Vare sai 100-protsendilise efektiivsusega kirja seitse väravat. Mistra eest tabas Volkova viis ja Diana Laossaar neli korda. Juba reedel on Mistral Kristiine Spordihallis võimalus endale Eesti meistritiitel kindlustada. Pronksiseeria jätkub neljapäeval Tabasalu Spordihoones.