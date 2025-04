Kiirendussportlane Andres Arnover alustas hooaega võidu ja Euroopa tippajaga

Arnover saavutas teises kvalifikatsioonisõidus veerandmiilil ajaks 5,6956 (lõppkiirus 409,85 km/h), mis on Euroopas Pro Mod klassi autoga sõidetud kiireim aeg. "Rada oli väga hea ja õhk samuti. Pärast kerget vihma tuli päike välja ja õhu hapnikusisaldus oli suur," rääkis Arnover. "Auto töötas ideaalselt."

Arnover sõnas, et juba eelmise hooaja lõpus sõidetud ajad näitasid, et 5,6 sekundit on realistlik. "Mullusel viimasel võistlusel sõitsin 5,7 sekundi aegu. Talvel värskendasime autot põhjalikult, käisime kõik sõlmed üle. Inglismaal toimunud võistlusele mineku peamine eesmärk oligi talvel tehtu testimine."

Festival of Poweri finaalis alistas Arnover valitseva Suurbritannia meistri Andy Robinsoni. Finaalis sõitis Arnover aja 5,73, mis tähendab, et tema kvalifikatsioonis sõidetud 5,69 läheb arvesse ka Suurbritannia rekordina. "Sealne reegel on, et samal võistlusel tuleb saavutada ka teine aeg, mis ei erine rekordist rohkem kui üks protsent."

Arnoveri võistluskalendrisse kuuluvad tänavu lisaks Euroopa meistrivõistlustele ka Suurbritannia meistrivõistlused. Kaks Euroopa sarja võistlust, avaetapp 23.-26. maini ja viimane võistlus 4.-7. septembrini, toimuvad Santa Podis koos Briti meistrivõistlustega. Nende kahe vahele mahuvad EM-etapid 7.-10. augustini Rootsis ja 29.-31. augustini Saksamaal. Suurbritannia Pro Modi sari koosneb kuuest etapist, mis kõik sõidetakse Santa Podis.

"Hooaeg algas väga hästi," rääkis Arnover. "Tiim on teinud väga head tööd ja on näha, et suudame sõita stabiilselt 5,7-sekundilisi aegu."

Järgmise stardi teeb Arnover samuti Santa Podis, kui 16.-18. maini toimub sarjade väline võistlus Doorslammers.