Londonist võiduga naasnud Nottingham tõusis Inglismaal kolmandaks

Juhtuma hakkas üsna kiirelt: viiendal minutil avas Nottinghami poolkaitsja Elliot Anderson skoori, kümnendal minutil lõi Chris Wood suluseisust teisegi värava ja seetõttu seda ei loetud, aga vaid kuus minutit hiljem sai uusmeremaalane hakkama määrustepärase tabamusega.

Koduväljakul kahe väravaga taha jäänud Londoni klubi jõudis soovitud tabamuseni alles 87. minutil, mil Pedro Porro tsenderduse läkitas puuri Richarlison.

See tähendab, et Nottingham kerkis 33. vooru järel Liverpooli (79 punkti) ja Arsenali (66) järel 60 punktiga kolmandaks. Seis on aga väga tihe: Newcastle United jätkab 59, Manchester City 68, Chelsea ja Aston Villa 57 punkti peal.

Inglismaa kõrgliigast tagab koha Meistrite liigas viis paremat. Lisaks võib sinna jõuda ka alles 14. kohal olev Manchester United või 16. positsioonil asuv Tottenham Hotspur, kes peavad selleks võitma Euroopa liiga. Praegu on mõlemad jõudnud poolfinaali.

Teisipäeval lähevad 34. vooru esimeses kohtumises vastamisi Manchester City ja Aston Villa.