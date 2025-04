Endine Lyoni ja Prantsusmaa noortekoondise ründaja ostis Leedu klubi

Leedu rannikul Klaipeda ja Palanga lähedal asuva ligi 20 000 elanikuga Kretinga linna klubi hoiab riigi esiliigas 16 klubi konkurentsis viie vooru järel üheksandat kohta. 1960. aastatel kõrgliigas ka kolmanda koha saavutanud Minija mängis kõrgeimal tasemel viimati hooajal 1992/93.

Esmaspäeval teatas klubi, et nende uueks omanikuks saab investeerimisgrupp Triple M Sports Investments Limited, mille üheks loojaks on 28-aastane Dembele. samale organisatsioonile kuulub ka Mali klubi AS Mansa.

