Steinburg võidutses lõunanaabrite maastikumaratonide sarjas

Maratonisarja 52-kilomeetrisel põhidistantsil edestas Muižnieks (2:11.22) lõpuspurdiga Josten Vaidemit. Kolmandana lõpetanud klubikaaslane Aleksandrs Patrijuks jäi juba nelja minuti ja 18 sekundi kaugusele, vahendab EJL.ee.

Naiste arvestuses oli parim üldarvestuses 44. kohal lõpetanud Steinburg ajaga 2:37.08. Talle järgnesid Katrina Jaunslaviete Kipure (+3.54) ja Beate Kovgere (+14.26).

"Rajal oli palju singleid ja see oli öösel sadanud vihma tõttu mudane, seega oli lõbus hooaja avavõistlus," ütles Steinburg võistlusjärgses intervjuus võistluste korraldajatele. "Kuna startisin teisest koridorist, siis pidin algul kõvasti vaeva nägema, et teisi naisi püüda ja ma tegelikult ei teadnud, kas ma olen esimene või on minu ees veel naisi. Lõpuks tuli välja, et siiski võitsin!"

Maratonisarja teine etapp peetakse 25. mail Kamparkalnsis.