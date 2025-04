Lisaaja värav tõi USA jäähokinaistele 11. MM-tiitli

Ameeriklannad alistasid lisaajale läinud finaalis Kanada 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0). Võiduvärava viskas Tessa Janecke kolm minutit enne lisaaja lõppu.

USA on mänginud kõikides MM-i finaalides alates 1990. aastast ning seekordne tiitel on neile 11. Kanadal on auhinnakapis 13 MM-tiitlit.

Turniiri parimaks mängijaks tunnistati kanadalanna Marie-Philip Poulin, kes oli ühtlasi turniiri kõige resultatiivseim mängija (4+8). Parimaks väravavahiks nimetati USA puurivaht Aerin Frankel ja tema koondisekaaslane Caroline Harvey valiti parimaks kaitsemängijaks.

Pronksmedali pälvis Soome, kes alistas samuti lisaaega nõudnud lahingus 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) võõrustajariigi Tšehhi.