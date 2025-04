Janika Lõiv võitis Hispaanias peetud mitmepäevasõidu

Lõiv võitis seejuures kõik kolm etappi ja pälvis üldarvestuses esimese koha ajaga 7:00.33. Meritxell Figueras Garangou (Protour) kaotas talle kokkuvõttes 12 minuti ja 20 sekundiga ning Kim Ames (Bike Aid) 19 minuti ja 33 sekundiga.

"Otsustasin Volcati tuurile minna täitsa viimasel minutil. Korraldaja kutsus mind ja elasime võistluskeskusele lähedal, seega otsustasin, et miks mitte ja teha ettevalmistuses natuke midagi teistmoodi," rääkis Lõiv.

Esimesel etapil võidutses Lõiv ajaga 2:06.14. Teisena lõpetanud Estibaliz Sagardoy Zunzarren (Saltoki Conor Berriainz) kaotas eestlannale kolme minuti ja 30 sekundiga ning Figueras Garangou nelja minuti ja kolme sekundiga.

"Esimene päev oli minu jaoks raske, sest olin eelnevatel päevadel teinud rasked trennid," jätkas Lõiv. "Samas oli rada väga mõnus ja nauditav. Kogu aeg oli tunne nagu sõidaks XCO-d ehk oli palju tehnilisi kohti ja enamus rajast olid singlid."

Teisel etapil edestas Lõiv Figueras Garanhoud ühe minuti ja viie sekundiga ning Amest üheksa minuti ja kolme sekundiga. "Teisel päeval oli kavas maraton ja läksin seda sõitma pigem rahulikumalt, et viimasele päevale minnes oleks samuti veel energiat. Seega sõitsin pikalt teiste naistega koos," lisas Lõiv.

"Umbes poolel maal läksin siiski oma teed, aga panime suure meeste pundiga rajal mööda ning vahe teise koha naisega oli sõidu lõpuks üsna väikene. Kaotasin umbes kaks minutit selle möödapanekuga ja motivatsioon läks ka alla. Viimase lõpu tulin rahulikumalt ja vaatasin hoolikalt kõiki silte, et uuesti mööda ei paneks."

Kolmandal etapil finišeeris Lõiv ajaga 1:31.17, edestades Sagardoy Zunzarrenit (+1.46) ja Amest (+3.25). "Kolmas päev oli kõige lühem ja kõige intensiivsem. Proovisin küll alguses tempot peal hoida, aga kuna esimesed 14 kilomeetrit oli allamäge, siis teine naine suutis kenasti mu taga kaasa sõita," ütles Lõiv.

"Lisaks oli singlitel palju ebaviisakaid veteranmehi, kellega peaaegu kakluseks läks. Seega sõitsin teise koha naisega üle poole sõidust koos. Kui profiil tõusma hakkas, läksin oma teed. Peale kolmandat etappi oli veel lisaks n-ö viimase mehe sõit väikesel 600 m ringil. Ka see õnnestus mul võita lõpuspurdiga."

"Kokkuvõttes oli üks mõnus võistlus," lisas ta. "Väga hästi korraldatud ja rajad on Volcatil nauditavad - ei ole midagi väga rasket, aga samas on kogu aeg põnev. Paljud tõusud on kruusal ja hästi veerevad ning laskumised on tehnilised, aga mitte midagi ohtlikku."