Rallisõitjad ja FIA said sõnakasutuse osas kokkuleppele

FIA ja autoralli MM-sarja piloodid on viimased kuud vedanud vägikaigast. Ametnikud soovivad juurida välja ebasobivat sõnakasutust intervjuudes, kuid rallimeeste sõnul on reeglid olnud liiga karmid.

Veebruaris toimunud Rootsi rallil sai prantslasest sõitja Adrien Fourmaux 10 000 eurot trahvi, kuna kasutas intervjuus ingliskeelset vandesõna ning seepeale lõid rallisõitjad ühenduse WoRDA ja asusid FIA-ga läbi rääkima.

Kui Safari ralliks veel kokkuleppele ei jõutud ja sõitjad keeldusid katse lõpus kommentaare jagamast, aga nüüd teatas rallimeeste esindaja Julian Ingrassia Soome väljaandele Rallit.fi, et läbirääkimised õnnestusid. "Selleni jõudmine on olnud pikk protsess, kuid meie spordiala jaoks on see suurepärane samm," teatas ta.

Ingrassia sõnade kohaselt tehakse edaspidi vahet katselõpuintervjuudel ja nn kontrollitud intervjuudel (meediatsoonis, pressikonverentsidel ja mujal). Selle järgi ei saa katselõpuintervjuudes sõimusõnade eest enam karistada, kui need pole just kellegi konkreetse vastu suunatud.

Samuti muudetakse reegleid paindlikumaks sõitjate ja meeskonna vahelise raadioside osas ning sõitja ja kaardilugeja omavahelises kommunikatsioonis. Samas meediatsoonis ja pressikonverentsil ehk autost väljas antavatel intervjuudel kehtib ropendamise ja vandumise osas endiselt karmim kord.

Hooaja neljandaks etapiks olev Kanaari saarte ralli toimub 24.-27. aprillil ning ERR-i spordiportaal kajastab sündmusi endiselt otseblogi formaadis.