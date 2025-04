Flora naiskond lõi Sportingu värava palle täis

Seitsmekordne Eesti meisterklubi Flora jätkas oma võidukat hooaega, kui võõrustas Sportland Arenal Saku Sportingut, kellega kohtuti hiljuti Superkarikafinaalis.

Võimas Flora asus teisel minutil Anželika Jotkina tabamusest juhtima, Elisabeth Õispuu lõi kümnendal minutil veel ühe ning Jotkina jõudis 23. minutil veel ühe väravani. Poolajapausiks paisus edu neljale väravale, kui Mari Liis Lillemäe Saku väravavõrku sahistas. Teise poolaja alguses lõi Lisette Tammik kaks väravat (47. ja 54. minutil), Lillemäe lõi 55. minutil veel ühe ja Anett Joandi viis 57. minutil Flora kaheksaga juhtima.

Jotkina pani Flora võidule hüüumärgi, kui vormistas 74. minutil kübaratriki ning valitsev meister teenis 9:0 võidu.

Flora alistas hooaja alguses FC Elva 4:0 ning lõi ka teises voorus üheksa väravat, kui alistas Tartu Tammeka naiskonna 9:1. Flora on teeninud kolm võitu, kaotuseta on üheksa punkti teeninud ka Viimsi JK. Sporting on teeninud ühe võidu ja saanud ühe kaotuse, kolme punktiga ollakse kuuendal tabelireal.

Pühapäeva õhtul lähevad naiste meistriliigas vastamisi veel JK Tallinna Kalev ja JK Tabasalu.