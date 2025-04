Naiste käsipalli meistriliigas alustatakse medalimängudega

Naiste meistriliigas osales tänavu neli naiskonda, kellest kaks parimat pääsesid pääsesid pärast põhiturniiri finaali otse kahe võiduni peetavasse finaali ning neile järgnenud võistkonnad mängivad sama süsteemiga omavahel välja pronksmedalid.

Eelmises kolmes naiste meistriliiga finaalis vastamisi läinud Harjumaa naiskondade duellis on viimasel kahel aastal peale jäänud Mistra. Mella suutis meistritiitli võtta viimati 2022. aastal. Sel hooajal domineeris vastasseisu kuni viimase omavahelise kohtumiseni Mistra, kes esimesed kaks matši võitis vastavalt seitsme ja üheteistkümne tabamusega, kuid viimases mängus põhiturniiri lõpus suutsid Mella naised üheväravalise võidu võtta.

"Oleme kõvasti treeninud, kuid leidnud ka aega puhata," ütles Mella tänavuse hooaja resultatiivseim mängija Anastasija Bušina. "Soovime, et meie esitust oleks nauditav vaadata ning ootame juba väga tugevaid lahinguid. Midagi ennustama ei hakka, sest pall on ümmargune ja mõlemal naiskonnal on siin paaris võrdsed võimalused. Usun, et oleme finaaliks valmis ja läheme igas matšis endast maksimumi andma."

Esmaspäeval algavas pronksiseerias lähevad vastamisi Mustamäe ja SK Tapa. Sel hooajal naiste meistriliigaga liitunud Mustamäe KPK suutis põhiturniiril võtta ühe võidu märtsis just SK Tapa üle. Kaks ülejäänud omavahelist matši lõppesid Lääne-Virumaa naiskonna paremusega.

"Oleme vajalikud ettevalmistused teinud ning tunneme end ühtse tiimina," ütles SK Tapa mängija Karina Kuul. "Kuigi meil on koosseisus ka mõned puudused, siis sellele me liigselt ei keskendu ning kõik, kes platsile jooksevad, on valmis endast maksimumi andma, et pronksmedalid koju tuua."

Finaal algab teisipäeval Raasiku Spordihoones, teine mäng on 25. aprillil Kristiine Spordihallis ning kolmas mängu Aruküla Spordihoones.