Taas platsile usaldatud Kullamäe ei suutnud Bilbaod kaotusest päästa

Bilbao jäi avaveerandi lõpuks 12-punktilisse kaotusseisu, mis paisus teisel veerandil 17-punktiliseks. Kolmandal veerandil jõuti korra viie punkti kaugusele, kuid Unicaja lõpetas kohtumise kindlalt ning teenis 96:79 (29:17, 16:13, 18:23, 33:26) võidu.

Üleplatsimees oli Unicaja äära Killian Tillie, kes viskas 20 punkti, Bilbao parim oli belglane Thijs De Ridder, kes kogus 19 punkti ja neli lauapalli.

Kullamäe veetis platsil 25 ja pool minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/5), neli lauapalli ja neli korvisöötu. Viimati mängis ta Hispaania kõrgliigas üle 20 minuti detsembri alguses, pärast mida sai ta vigastada ning langes peatreener Jaume Ponsarnau rotatsioonist.

Biblao on sel hooajal võitnud kümme mängu ja kaotanud 18, liigatabelis ollakse 13. kohal ning lootust play-off'i pääseda on vähe. Sander Raieste koduklubi Baskonia on 14 võidu ja 13 kaotusega üheksandal real, play-off'i viimasel kohal on 14 võidu ja 12 kaotusega Gran Canaria. Henri Drell ja Tenerife (21-6) on juba play-off'i koha kindlustanud.