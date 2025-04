Mäeuibo sai Prantsusmaal kolmanda koha

Prantsusmaal peetaval 2. kategooria velotuuril Tour du Loir et Cher pälvis Markus Mäeuibo (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme) kolmandal etapil (205,7 km) kolmanda koha.

Kolmandal etapil võidutses poolakas Marceli Boguslawski (ATT Investments; 4:35.51), kellele järgnesid austraallane Matthew Fox (Veloce Club Rouen 76) ja 19-aastane Mäeuibo. Markus Pajur finišeeris 25. kohal.

"See oli kõige tuulisem etapp ja oli teada, et tuleb küljetuuleralli," ütles Mäeuibo. "Alguses ma ei olnud kõige paremal positsioonil, aga kui Markusega ette saime, siis enam taha ei julgenud vajuda. Ühel hetkel oligi ainult umbes 60 ratturit esimeses pundis järel. Seejärel umbes 80. kilomeetril võeti hoog maha ja kõik need mahajääjad tulid uuesti järele. Peale seda hakati sõitu kontrollima ja puhkasin umbes 100 kilomeetrit."

"Kui linnaringid algasid, siis olin heal positsioonil," jätkas Mäeuibo. "Proovisime grupilt eest saada, aga see ei õnnestunud. Kui kolm kilomeetrit oli minna, siis oli laskumine ja laskumise lõpuks olin heal positsioonil. Viimasesse kurvi läksin neljandana, aga kaks poissi pidurdasid hoo liiga maha ja lipsasin neist mööda. Joone peal lükkas teine koht ratast paremini ja mulle kuulus kolmas koht. See oli väga hea tulemus nii mulle kui meie tiimile."

Laupäeval sõidetud 210,3-kilomeetrisel neljandal etapil võidutses taas Bogulawski. Teise koha sai kirja hollandlane Tim Marsman (VolkerWessels Cycling Team) ja kolmanda koha sakslane Jonathan Malte Rottmann (Saksamaa koondis). Pajur teenis 39. ja Mäeuibo 41. koha.

"Etapi alguses lasti kohe jooksikud minema ja suuremad tiimid kontrollisid sõitu," kirjeldas Mäeuibo. "Umbes 120 kilomeetrit saime korralikku vihma ja lõpp ei olnud ideaalne. Hakkasin juba positsioonile saama, aga kaks kilomeetrit enne lõppu läksin tagasipöördega kurvi riskima, et ettepoole saada, aga mulle keerati ette ja kaotasin sellega liiga palju positsioone. Sealt ei andnud enam midagi meisterdada."

Velotuuri üldarvestuses hoiab Mäeuibo (+1.04) 22. ja Pajur (+1.08) 29. kohta. Viimasele, 97,5-kilomeetrisele etapile läheb liidrina vastu taanlane Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm; +0.40), kellele järgnevad Marsman ja sakslane Silas Koech (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank; +0.44).