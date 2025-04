Swiatek ei suutnud jälle lätlannast jagu saada

Ostapenko võitis avaseti kolme murde toel 6:3, kaotas siis teise seti 3:6, aga alustas otsustavat setti kolme järjestikuse geimivõiduga ning jäi lõpuks peale 6:2.

Lätlanna esimese servi õnnestumisprotsent oli 59 ja ta võitis esimeselt servilt 62 protsenti punktidest. Swiateki vastavad näitajad olid 50 ja 63. Ostapenko realiseeris 11-st murdevõimalusest kuus, Swiatek suutis seitsmest murdepallist ära kasutada neli. Kõikidest mängitud punktidest võitis Ostapenko 86 ja Swiatek 76.

Tegemist oli Ostapenko ja Swiateki kuuenda omavahelise matšiga ja kõik kohtumised on seni lätlanna võiduga lõppenud. Ühtlasi oli see Swiatekile Stuttgardi turniiril alles teiseks kaotuseks 11 võidu kõrval.

"Ma austan Igat ja kõike, mida ta tennise heaks teeb," ütles Ostapenko matšijärgses intervjuus. "Aga iga kord, kui ma tema vastu mängin, siis on see paras lahing. Isegi kui ma ei tunne end sel päeval hästi, siis ma lihtsalt võitlen ja jätan endast kõik väljakule."

"Kõik alati räägivad, et Iga on liivaväljakutel suurepärane, aga teate, ma olen ka Prantsusmaa lahtised võitnud, nii et ma võin enda kohta sama öelda," lisas lätlanna.

Ostapenko läheb nelja parema seas vastamisi venelanna Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 22.), kes oli 6:0, 6:4 üle kolmanda paigutusega Jessica Pegulast (WTA 3.).

Ülejäänud poolfinalistid selguvad paaridest Arina Sabalenka (WTA 1.) - Elise Mertens (WTA 29.) ning Coco Gauff (WTA 4.) - Jasmine Paolini (WTA 6.).